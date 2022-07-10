محمد بن مسعود - الدمام - في أول أيام عيد الأضحى المبارك شهدت محافظة بني سويف في صعيد مصر، حادثة غريبة فقد توفي شاب مصري، السبت، بعدما سقطت عليه الأضحية من بناية سكنية أثناء سيره في الشارع.
وفي التفاصيل، لقي طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، مصرعه في محافظة بني سويف، اليوم، حيث سقط عليه عجل أضحية، وتم نقله جثة هامدة إلى المستشفى وفق ما نقلته صحيفة «اليوم السابع»، المصرية.
من الطابق الثاني
كما استقبلت مشرحة مستشفى بني سويف جثة «محمود أ.ح» 15 عامًا، طالب، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى.
وأفادت التحريات الأولية أنه أثناء مرور الشاب بالشارع سقط عليه «عجل أضحية» من الطابق الثاني، ما تسبب في وفاته.
كما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت باستدعاء مفتش الصحة لاستصدار تصريح الدفن.
قد يهمك أيضاً :-
- شيخ الأزهر: “حج 43” شهد نجاحًا كبيرًا في ظل ظروف استثنائية
- الحجاج يرمون اليوم الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق
- لن تصدق ما تراه .. شاهد: مشعر عرفات بعد مغادرة الحجاج بساعات قليلة
- مشروع “أضاحي” يجند 800 مختص لمطابقة أكثر من نصف مليون أضحية للشروط الشرعية
- أمانة الطائف تحبط 45 ذبيحة فاسدة ضمن مبادرة “محكم”
كانت هذه تفاصيل خبر أثناء سيره بالشارع.. وفاة مصري سقطت عليه «أضحية العيد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.