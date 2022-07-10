أثناء سيره بالشارع.. وفاة مصري سقطت عليه «أضحية العيد»

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‭ ‬شهدت‭ ‬محافظة‭ ‬بني‭ ‬سويف‭ ‬في‭ ‬صعيد‭ ‬مصر،‭ ‬حادثة‭ ‬غريبة‭ ‬فقد‭ ‬توفي‭ ‬شاب‭ ‬مصري،‭ ‬السبت،‭ ‬بعدما‭ ‬سقطت‭ ‬عليه‭ ‬الأضحية‭ ‬من‭ ‬بناية‭ ‬سكنية‭ ‬أثناء‭ ‬سيره‭ ‬في‭ ‬الشارع‭.‬

وفي‭ ‬التفاصيل،‭ ‬لقي‭ ‬طالب‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬15‭ ‬عامًا،‭ ‬مصرعه‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬بني‭ ‬سويف،‭ ‬اليوم،‭ ‬حيث‭ ‬سقط‭ ‬عليه‭ ‬عجل‭ ‬أضحية،‭ ‬وتم‭ ‬نقله‭ ‬جثة‭ ‬هامدة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬السابع‮»‬،‭ ‬المصرية‭.‬

من‭ ‬الطابق‭ ‬الثاني

كما‭ ‬استقبلت‭ ‬مشرحة‭ ‬مستشفى‭ ‬بني‭ ‬سويف‭ ‬جثة‭ ‬‮«‬محمود‭ ‬أ‭.‬ح‮»‬‭ ‬15‭ ‬عامًا،‭ ‬طالب،‭ ‬جثة‭ ‬هامدة‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬مشرحة‭ ‬المستشفى‭.‬

وأفادت‭ ‬التحريات‭ ‬الأولية‭ ‬أنه‭ ‬أثناء‭ ‬مرور‭ ‬الشاب‭ ‬بالشارع‭ ‬سقط‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬عجل‭ ‬أضحية‮»‬‭ ‬من‭ ‬الطابق‭ ‬الثاني،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬وفاته‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬والقانونية‭ ‬وتحرر‭ ‬المحضر‭ ‬اللازم‭ ‬وأخطرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬طلبت‭ ‬تحريات‭ ‬المباحث‭ ‬الجنائية‭ ‬حول‭ ‬الواقعة‭ ‬وظروفها‭ ‬وملابساتها،‭ ‬وأمرت‭ ‬باستدعاء‭ ‬مفتش‭ ‬الصحة‭ ‬لاستصدار‭ ‬تصريح‭ ‬الدفن‭.‬