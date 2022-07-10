قبل الانطلاق بيوم - كل ما تريد معرفته عن كأس الأمم الأفريقية لليد

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محمد الفلاح - تستعد منتخبات القارة الأفريقية لكرة اليد لبدء منافسات بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر هذا العام بعد سحب التنظيم من الجزائر.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

وتشارك في تلك البطولة 13 منتخبا بعد اعتذار كينيا ليتم تقسم المنتخبات على 4 مجموعات مختلفة جاءت على النحو التالي:



المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا.

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.

موعد بداية كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

وتبدأ فاعليات المنافسات غدا الاثنين على صالتي حسن مصطفى والشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر على أن يبدأ منتخب مصر مبارياته في الثامنة أمام الكاميرون بصالة حسن مصطفى.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد في كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر لكرة اليد

وأعلن باروندو المدير الفني لمنتخب اليد قائمة الفراعنة التي ستشارك في تلك البطولة وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى:كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.



الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.