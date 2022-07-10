شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هنريكي.. نونو سانتوس يطالب بالأستغناء عن حارس مرمى اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل مدرب اتحاد جدة الجديد البرتغالي نونو اسبريتو سانتو إبداء الرغبات لإدارة نادي اتحاد جدة استعدادًا لمنافسات الموسم القادم 2022-2023.

نونو سانتو يطالب إدارة اتحاد جدة بالاستغناء عن خدمات جروهي

وقال الاعلامي السعودي ماجد هود عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن نونو سانتو يرغب في الاستغناء عن خدمات مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة.

وكتب هود في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نونو سانتو يفضل أيضًا، الاستغناء عن النجم البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الاتحاد".

وأرجع هود الأسباب التي دفعت سانتو للمطالبة بتلك الطلبات إلى أنه يطمح في ضم حارس مرمى متمكن قادر على بناء الهجمات من الخلف بالإضافة إلى قدرته على كشف الملعب وغيرها من المتطلبات الأخرى الخاصة بكرة القدم الحديثة والتي تقدمها بعض الفرق مثل مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا".

هنريكي أول ضحايا سانتو في اتحاد جدة

يُذكر ان نون سانتو قد طالب ادارة اتحاد جدة بضرورة الاستغناء عن خدمات البرازيلي برونو هنريكي متوسط الميدان بسبب عدم قدرة اللاعب على إقناعه بمستواه.

ولم تقتصر وجهة نظره على ذلك الحد فحسب بل طالب الإدارة بضرورة التراجع عن ضم طارق حامد وهو ما يعد الصدام الأول المنتظر بين الطرفين بسبب سعي القائمون على الفريق بضم متوسط ميدان منتخب مصر لما يتوفر عليه من خبرة كبيرة.

أبرز تصديات جروهي الموسم الماضي