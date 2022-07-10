شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة الموسم.. عملاق سعودي يقترب من ضم " عدو نيمار " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الأحد عن وجود رغبة قوية من جانب إدارة نادي الرائد في الحصول على واحدة من الصفقات الدفاعية المميزة للإنضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الرائد يقترب من الحصول على توقيع الفارو جونزاليس عدو نيمار

جونزاليس

وقالت صحيفة الرياضية أن إدارة نادي الرائد فتحت باب المفاوضات مع العملاق الفرنسي فريق نادي مارسيليا للحصول على توقيع المدافع الدولي الاسباني الفارو جونزاليس صاحب الاثنين وثلاثين عامًا على الرغم من تبقي عامين له في عقده الذي ينتهي مع فريق الامارة في يونيو من العام 2024.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة بدأت الخطوة الخاصة بالدخول في مفاوضات مع اللاعب وذلك بناء على طلب من الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني الجديد لفريق نادي الرائد والذي أكد على ضرورة التعاقد مع مدافع أجنبي جيد يجوار البرازيلي رينيه سانتوس.

من هو جونزاليس صفقة الرائد الجديدة ؟

بالبحث عن السيرة الذاتية الخاصة باللاعب تبين لنا أنه من مواليد يوم الثامن من شهر يناير للعام 1990 ويبلغ من العمر 32 عامًا يرتي مع فريق نادي مارسيليا الرقم 3 ويلعب في مركز قلب الدفاع.

ظهرت موهبته مع راسينغ سانتاندير الاسباني قبل أن ينتقل منه إلى ريال سرقسطة في العام 2012 ولعب معهم موسمين قبل أن ينتقل لصفوف العملاق الكتالوني إسبانيول ولعب معه عامين حتى العام 2016 قبل أن ينتقل لفياريال ومنه يخرج معارًا لمارسيليا في العام 2019 قبل شراء عقده حتى 2024.

وسبق للاعب الدخول في أكثر من مشادة مع البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سواء داخل الملعب أو خارجه ولم يلعب الموسم الماضي سوى 11 مباراة فيما سبق وأن خاض الموسم ما قبل الماضي 40 لقاء كامل.