شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف حاج من ذوي الإعاقة يستفيدون من خدمات «شؤون الحرمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحجاج بيت الله من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، داخل المسجد الحرام، أكثر من (10) آلاف شخص ، من خلال (5) مبادرات، هي (نحن معكم نسعى لخدمتكم، ومبادرة إشارة، وأبصار، واجتماعي، والوصف المكاني بلغة الإشارة) , وقدم عدد من البرامج والتي تضمنت ترجمة الدروس العلمية وخطب الجمعة, والسعي لتوفير التطبيقات الرقمية, وتوفير كتاب الله -عز وجل- والمجلدات والكتيبات الإرشادية بلغة (برايل) التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة.

وبين وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي أنه تم أطلق العديد من المبادرات الاجتماعية في إطار الخطة التشغيلية والميدانية, لاستقبال ضيوف الرحمن وإثراء تجربة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن, فيما عكفت الإدارة العامة على إطلاق مبادرة (نحن معكم نسعى لخدمتكم) لخدمة ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية والفكرية, ومبادرة (إشارة) لترجمة لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية, و(مبادرة اجتماعي) وتهدف إلى التسهيل على قاصدي البيت العتيق أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة, مشيرا إلى أن مبادرة (أبصار) وتتركز على ذوي الإعاقة البصرية بتمكينهم من الاطلاع على الكتب الدينية والاستفادة من الخرائط الإرشادية ( الوصف المكاني ) .

ولفت الحازمي بأنهم لا يألون جهداً في تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن منها الاجتماعية والتوجيهية والإرشادية والتنظيمية في سبيل راحة الحجاج, وذكر بأن الإدارة وفرت موقعاً مخصصاً لخدمة ذوي الإعاقة في توسعة الملك فهد رحمه الله – باب (64), مضيفا بأن الإدارة العامة وضعت في جميع أنحاء البيت العتيق الملصقات الإرشادية والتوجيهية للمواقع المختلفة لذوي الإعاقة الحركية, وأشار بأن الإدارة وفرت كتيبات صفة العمرة وحصن المسلم ودليل المعتمر , وهدية الناسك لأهم المناسك, وبلوغ الآمال في تحقيق الوسطية والاعتدال بلغة برايل.

مشيرًا بأن الإدارة وفرت التطبيقات الرقمية والشاشات التفاعلية بالتعاون مع الإدارات المعنية, والقارئ الإلكتروني للمصحف للعرض والقراءة, والمصحف الإلكتروني بلغة برايل للعرض والقراءة.