شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزّع ألفي أضحية في الصومال وصوماليلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع 2.000 أضحية في جمهورية الصومال الفيدرالية وصوماليلاند، تستهدف 48.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ.

ووُزِّعت خلال اليوم الأول للعيد 1.350 أضحية، بمقدار 350 أضحية في العاصمة مقديشو، و800 أضحية في محافظة بيداوا بولاية الجنوب الغربي، و200 أضحية في مدينة هرجيسا، استفاد منها 32.000 فرد.

وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف بن بخيت رحمة أن هذا المشروع يأتي ضمن برامج ومشاريع المركز الإغاثية والإنسانية للتخفيف من معاناة الأشقاء في الصومال وصوماليلاند، وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يبلغ إجمالي الأضاحي الموزعة خلال أيام العيد 2.000 أضحية، سيستفيد منها 48.000 فرد من المحتاجين والنازحين والمتضررين من الجفاف في معظم الأقاليم الصومالية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلةً بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.