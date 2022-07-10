تعرف على أبرز الأعراض “المبكرة” لمرض الكبد التي تظهر في الحياة اليومية بسبب الإفراط في شرب الكحول

محمد بن مسعود - الدمام - يتسبب الإفراط في تناول الكحوليات إلى إصابتك بأمراض الكبد، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم السموم في الكبد.

وقالت مونيكا واسرمان، المديرة الطبية في Olio Lusso: إن الإفراط في تناول الكحوليات يؤدي أيضا إلى حالة تعرف باسم مرض الكبد المرتبط بالكحول (ARLD).

وهناك بعض العلامات التحذيرية التي قد تظهر، مع ظهور أحد الأعراض في حياتك اليومية.

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ويعد الارتباك هو أحد العلامات التي تشير إلى أمراض الكبد، وتوضج واسرمان: “لا يستطيع الكبد [المتضرر من الكحول] إزالة المواد غير المرغوب فيها بشكل صحيح من الدم، ما يؤدي إلى تراكم السموم في الدماغ، وبالتالي الارتباك.

وكذلك قد تلاحظ بياض عينيك وجلدك يتحول إلى اللون الأصفر. وقد تنتفخ ساقيك وقدميك.

كما قد يبدو بطنك أكبر بسبب تراكم السوائل وترتفع درجة حرارة الجسم على الرغم من الشعور بالحمى في بعض الأحيان.

ووفقا لـ NHS، يمكن أن تسبب الحالة أيضا أعراضا، بما في ذلك:

الشعور بالمرض.

فقدان الوزن.

فقدان الشهية.

اصفرار العين والجلد (اليرقان).

انتفاخ في الكاحلين والبطن.

ارتباك أو خمول.