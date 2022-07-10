السعوديه والدة مدير تعليم جدة في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - فُجع مدير عام الإدارة العامة للتعليم بجدة بوفاة والدته التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى.
وتقدم منسوبو ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بجدة بأحر التعازي وصادق المواساة لمدير عام تعليم جدة الدكتور نايف بن عابد الزارع، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.
«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي إلى الدكتور نايف بن عابد الزارع، داعية الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويربط على قلوب أهلها وذويها ويلهمهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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