إدارة التدريب التقني بمنطقة الرياض تساهم في خدمة حجاج موسم 1443هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تواصل جوالة المفوضية الكشفية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض تقديم خدماتها في حج هذا العام 1443هـ ، من استقبال وتوجيه وإرشاد بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة. وسبق ذلك تهيئة الجوالة في مجالات الإسعافات الأولية وإدارة الحشود وغيرها مما يلزم المرشد الكشفي معرفته لتقديم خدمة مميزة . وحصلت المفوضية على المركز الأول في علم التميز على مستوى معسكر أمانة العاصمة المقدسة نظيراً للجهود المبذولة في أعمال الحج. أخبار قد تهمك وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن هذا الإنجاز للكشافة والجوالة جاء ثمرة تدريب وتأهيل حصيف تقدمه المؤسسة لدعم المناشط الاجتماعية تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة في كل ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله والقيام على راحتهم.

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