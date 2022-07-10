الصين ترصد نوعا جديدا من المتحور «أوميكرون»

محمد بن مسعود - الدمام - رصدت‭ ‬مدينة‭ ‬شنغهاي‭ ‬الصينية،‭ ‬نوعا‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬سلالة‭ ‬‮«‬أوميكرون‮»‬‭ ‬المتحورة‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬التعقيدات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الصين‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬السلالات‭ ‬المتحورة‭ ‬الجديدة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬صفر‭ ‬كوفيد‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬لجنة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬شنغهاي،‭ ‬تشاو‭ ‬داندان،‭ ‬إن‭ ‬المتحور‭ ‬الجديد‭ ‬تم‭ ‬رصده‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬بالحي‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬بودونغ،‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬يوليو،‭ ‬مرتبطة‭ ‬بحالة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭.‬

ورفعت‭ ‬شنغهاي‭ ‬شرقي‭ ‬الصين،‭ ‬قيود‭ ‬إغلاق‭ ‬استمرت‭ ‬قرابة‭ ‬شهرين‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬يونيو،‭ ‬لكنها‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬صارمة،‭ ‬وتغلق‭ ‬المباني‭ ‬والمجمعات‭ ‬بمجرد‭ ‬ظهور‭ ‬تفش‭ ‬محتمل‭.‬

وحذر‭ ‬تشاو‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬مدينتنا‭ ‬تواصل‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تسجيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الإيجابية‭ ‬المنقولة‭ ‬محليا‭ ‬لكوفيد‭-‬19،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬خطر‭ ‬انتشار‭ ‬الوباء‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬مرتفعا‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الرئيسية‭ ‬بشنغهاي‭ ‬سيخضعون‭ ‬لجولتين‭ ‬من‭ ‬اختبارات‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬يوليو،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬التفشي‭ ‬الجديد‭ ‬المحتمل‭ ‬للمرض‭.‬

ووفقا‭ ‬لمركز‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬والسيطرة‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬فإن‭ ‬المتحور‭ ‬‮«‬أوميكرون‭ ‬بي‭ ‬إيه‭.‬5‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يسبب‭ ‬موجة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬تم‭ ‬اكتشافه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مايو،‭ ‬في‭ ‬مريض‭ ‬ذكر‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬37‭ ‬عاما،‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬شنغهاي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬أوغندا‭.‬