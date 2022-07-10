الكويت: الطفل المفقود منذ أيام تعرّض لجريمة قتل من أحد أقاربه

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬الجنائية‭ -‬إدارة‭ ‬مباحث‭ ‬محافظة‭ ‬الأحمدي‭-‬،‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬حل‭ ‬قضية‭ ‬الطفل‭ ‬المفقود‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬واتضح‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬لجريمة‭ ‬قتل‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أقاربه‭.‬

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬التحريات‭ ‬المكثفة‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الجريمة‭ ‬وبالبحث‭ ‬عن‭ ‬الطفل‭ ‬المفقود،‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬القاتل‭ ‬قام‭ ‬بدفنه‭ ‬بإحدى‭ ‬المناطق،‭ ‬وجاري‭ ‬اتخاذ‭ ‬اللازم‭ ‬بحق‭ ‬الجاني‭ ‬واستكمال‭ ‬التحقيقات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالقضية‭ ‬لإحالتها‭ ‬للجهات‭ ‬المختصة‭ .‬