الكويت: الطفل المفقود منذ أيام تعرّض لجريمة قتل من أحد أقاربه

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وزارة الداخلية في الكويت أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية -إدارة مباحث محافظة الأحمدي-، تمكنت من حل قضية الطفل المفقود منذ أيام واتضح أنه تعرض لجريمة قتل من أحد أقاربه.
وأوضحت الإدارة أنه بعد التحريات المكثفة تم التوصل إلى مكان الجريمة وبالبحث عن الطفل المفقود، تبين أن القاتل قام بدفنه بإحدى المناطق، وجاري اتخاذ اللازم بحق الجاني واستكمال التحقيقات الخاصة بالقضية لإحالتها للجهات المختصة .
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