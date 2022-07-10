منتخب سعودي يخوض أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 في النرويج

ينافس المنتخب السعودي للرياضيات ممثلا في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم على المراكز الاولى في منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 (IMO) الذي يقام في مملكة النرويج خلال الفترة من 9 إلى 16 يوليو الجاري بمشاركة 600 طالب وطالبه من مختلف دول العالم، حيث وصل الطلبة السعوديين يوم امس للنرويج لبدء المشاركة في الاولمبياد، وكان في استقبالهم سفارة المملكة العربية السعودية في النرويج.

ويمثل المملكة في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 فريق يضم 6 طلاب وطالبات من طلبة المرحلة الثانوية من مدارس التعليم العام في مختلف الادارات التعليمية، وهم الطالب مروان الخياط ، الصف 12 من إدارة تعليم مكة المكرمة والذي تلقى 5126 ساعة تدريبية في مؤسسة موهبة على يد نخبة من المدربين الوطنيين والاجانب، والطالب معاذ الغامدي ، الصف 12 من إدارة تعليم مكة المكرمة الذي تلقى 4306 ساعة تدريبية ، والطالب هادي العيثان ، الصف 11 من إدارة تعليم الأحساء الذي تلقى 3686 ساعة تدريبية، والطالب علي الرمضان، الصف 11 من إدارة تعليم الشرقية الذي تلقى 3686 ساعة تدريبية، والطالب محمد الدبيسي ، الصف 12 من إدارة تعليم الشرقية الذي تلقى 3686 ساعة تدريبية ، والطالب مهدي البيك، الصف 11 من إدارة تعليم الشرقية الذي تلقى 3686 ساعة تدريبية .

وقالت الدكتورة آمال الهزاع الأمين العام المكلف لمؤسسة "موهبة" إن الفريق السعودي من أبناء موهبة ووزارة التعليم أنهى الأسبوع قبل الماضي تدريبه المكثف في جامعة كاوست، واستعد جيدا لخوض منافسة الأولمبياد الدولي وتعزيز المنجزات التي حققها الموهوبون السعوديون في الاولمبياد والتي بلغت 58 جائزة عالمية خلال 20 مشاركة.

وأعربت الهزاع عن ثقتها في تحقيق الفريق السعودي للرياضيات منجزا جديدا يضاف إلى الرصيد الذي

سطره أبناء وبنات دوت الخليج ورفع به اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية، بأكثر من 590 جائزة دولية خلال خمسة عشر عاماً.

وأكدت أمين "موهبة" استمرار المؤسسة في جهودها للاستثمار في الطاقات السعودية الموهوبة والمبدعة وفق أحدث الأساليب العلمية وأفضل الممارسات العالمية في اكتشاف ورعاية واستثمار الموهوبين والمبدعين، للمساهمة الفاعلة في تحقيق الأولويات التنموية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية ومشاريعها التنموية.

وتمتلك السعودية في رصيدها من المشاركات السابقة في أولمبياد الرياضيات الدولي التي تبلغ 20 مشاركة، 8 ميداليات فضية، و 34 ميدالية برونزية، و16 شهادة تقدير.

وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية الذي يقام بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، ويعد واحداً من 20 برنامجاً ومبادرة مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية تقدمها موهبة للطلبة الموهوبين سنوياً في رحلة يمر خلالها الموهوب بعدة مراحل تستكشف ميوله وتعززها وتمكنه، وتستثمر فيه مع شركائها المحليين والدوليين.

ويعد الأولمبياد الدولي للرياضيات (IMO)، مسابقة دولية تقام سنوياً، وتتضمن إجراء اختبار ذو مستوى عالٍ من الصعوبة، تقام في يوم واحد، وتتضمن طرح 4 اسئلة في فروع الرياضيات ” الجبر ، والهندسة، ونظرية الإعداد، والتركيبات”، بشرط أن تكون هذه الاسئلة أصيلة ، ولم يسبق أن تم طرحها قبل المسابقة، ويستغرق حلها من 4 إلى 5ساعات.