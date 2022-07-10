شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يقود مفاوضات الزمالك المصري لضم " صفقة القرن " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات القليلة الماضية دخول مجلس إدارة نادي الزمالك المصري بقيادة المستشار مرتضى منصور في مفاوضات جدية للحصول على توقيع واحدة من أهم الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم عبد الله السعيد

وبدأ مجلس الإدارة تكثيف السعي وراء الحصول على توقيع عبدالله السعيد صانع العاب فريق نادي بيراميدز للإنضمام لصفوف القلعة البيضاء خلال الموسم القادم خاصةً في ظل وجود أزمة طاحنة في ذلك المركز.

وأشارت بعض المصادر الخاصة في تصريحات لموقع السعودية سبورت 365 إلى وجود رغبة قوية من جانب البرتغالي جيوسفالدو فيريرا للحصول على توقيع اللاعب خاصة في ظل وجود موسم واحد متقي في عقده مع الفريق السماوي.

ويرى جهاز الكرة في القلعة البيضاء أن الحصول على توقيع واحد من أبرز لاعبي الدوري المصري خلال السنوات العشرة الأخيرة سيكون بمثابة الإضافة القوية للفريق خاصةً أن ضمه سيثقل من كم الخبرات لدى البيت الأبيض.

مشاركات عبدالله السعيد مع بيراميدز خلال الموسم الجاري

يُذكر أن عبد الله السعيد يعد واحد من أهم العناصر في صفوف فريق نادي بيراميدز خلال الموسم الجاري حيث شارك مع كتيبة تاكياس جونياس في 22 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين.

أما فيما يخص بطولة الكونفدرالية الإفريقية التي خرج منها فريقه في الدور ثمن النهائي شارك عبدالله في تسعة مباريات لم يسجل خلالها أي هدف وصنع ثلاثة آخرين.