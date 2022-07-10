شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نونو سانتو يوجه طلبات بالجملة لإدارة اتحاد جدة بشأن الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد وجود بعض الطلبات الخاصة بالمدير الفني البرتغالي نونو إسبريتو سانتو مدرب نادي اتحاد جدة الجديد فيما يخص ملف تعاقدات الموسم الجديد.

توجيه عاجل من نونو سانتو لإدارة اتحاد جدة

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن صحيفة الرياضية قد أكدت بأن نونو سانتو قد ابلغ إدارة ناديه بوجود الكثير من المطالب فيما يخص ملف التعاقدات الجديد للموسم القادم 2022-2023 ولعل من أبرزها ضرورة التعاقد مع لاعب وسط أجنبي قوي.

كما طالب سانتو الإدارة بضرورة رحيل البرازيلي برونو هنريكي الذي لم ينجح في إقناعه بعد مشاهدته في أكثر من مران منذ توليه المهمة خلفًا للروماني كوزمين كونترا المدير الفني السابق الذي تم إقالته من منصبة بسبب خسارة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الرمق الأخير.

وأضافت الصحيفة أن من بين الطلبات التي قدمها سانتو على طاولة الإدارة ضرورة إطلاعه على كافة القرارات التي تجري داخليًا فيما يخص اللاعبين مع ضرورة الإستعداد لإعارة أي من الصاعدين المتواجدين في قائمة الفريق وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وآخر الطلبات التي قام بتقديمها هي ضرورةا لبحث عن جناح أيمن أجنبي في حال تم العجز عن توفير أي من اللاعبين المحليين المميزين حيث سيعول عليه كثيرًا في قيادة الهجوم لتهديد مرمى الخصوم.

من هو نونو سانتو ؟

نونو إسبيريتو سانتو (Nuno Herlander Simões Espírito Santo من مواليد يوم الخامس والعشرين من شهر يناير للعام 1974 في ساو تومي وبرينسيبي كان يلعب سابقًا في مركز حراسة المرمى وبعد أن لمع نجمه في صفوف وولفرهامبتون الانجليزي كمدير فني تم التعاقد معه لتدريب توتنهام منذ 30 يونيو 2021 حتى 1 نوفمبر 2021 قبل ان يوقع عقد مع اتحاد جدة خلال شهر يوليو الجاري.