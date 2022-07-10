شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة» تحبط تهريب 68 ذبيحة فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت أمانة محافظة جدة أمس تهريب 68 ذبيحة فاسدة ضمن لحوم الهدي والأضاحي، وذلك أثناء محاولة نقلها من المشاعر المقدسة إلى داخل المحافظة عبر منفذ هدى الشام.

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة الميدانية وبمساندة الجهات الأمنية تمكنت خلال أول أيام العيد من ضبط ومصادرة 68 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بنقطة تفتيش منفذ طريق هدى الشام، وجرى احتجاز 20 مركبة مخالفة كانت تقل تلك اللحوم وسط بيئة نفتقر لجميع الاشتراطات الصحية.

وفي سياق جهود الأمانة الرقابية لرصد المسالخ والحظائر العشوائية أزالت الأمانة عددا من الحظائر المخالفة في منطقتي الأجواد الشعبي وبريمان على مساحة إجمالية تقدر بـ 130 ألف مترا مربعا، كما جرى تحريك 8 مركبات تمارس بيع الأغنام في غير المواقع المصرحة.

وأكدت أمانة جدة استمرار أعمال الرقابة عبر نقاط التفتيش على مدار الساعة، بجانب تكثيف الجولات الميدانية على المنشآت التجارية والغذائية، مهيبة بالجميع أهمية الحذر من تداول واستهلاك اللحوم والأغذية مجهولة المصدر، حفاظا على سلامتهم.