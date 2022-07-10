شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. أول مدينة ذكية في العالم الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، إن هناك سعي لتصبح مكة أول مدينة ذكية في العالم الإسلامي، لافتا إلى أن المملكة لا تدخر جهدا في تطوير مكة.

باب الحج مفتوح

وأضاف "الفيصل" في لقاء له مع قناة "العربية" اليوم، أن مكة المكرمة مفتوحة لأي مسلم راغب في الحج، مؤكدا أن مشروع تطوير مكة المكرمة يتطلب تضافر كل الجهود.

وثّمن رئيس اللجنة المركزية للحج، روح المبادرة لدى المتطوعين في خدمة الحجاج، مشيرا إلى أن المملكة مهتمة بالتطوير والارتقاء بالخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، متابعا: "ما يرضينا صعب، ونركز حاليا على الاهتمام بتشجير مكة ضمن مبادرة أخضر مكة لكن الدراسات لم تكتمل بعد".

مكة الذكية

وتابع "الفيصل": "مهتم جدا بموضوع المدينة الذكية، عاصمة المسلمين مكة المكرمة يجب أن تكون أول مدينة ذكية إسلامية، المملكة أكثر تأهيلا للقيام بهذا العمل ولن ينتهي في سنة واحدة أو مشروع واحد ويجب أن يشترك فيها الجميع من مقدمي الخدمات في مكة، ونتابع قياس رضا الحجاج عن الخدمة ويتم هذا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأمن العام والصحة والمواصلات".

رقم قياسي عالمي

من جهتها أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (814.09 ميجابايت/مشترك)، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تجاوز (3) أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميجابايت/مشترك.

وأوضحت الإحصاءات زيادة معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل، بنسبة زيادة 3% مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت 270.83 ميجابت/ثانية، أما معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل فقد سجل 37.46 ميجابت/ثانية، بزيادة 19% بالعام الماضي، وتجاوزت عدد المكالمات المحلية 16 مليون مكالمة، أما الدولية 2.40 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.