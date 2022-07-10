إيقاف جنرال أمريكي بارز بسبب رده غير المتوقع على زوجة «بايدن»

محمد بن مسعود - الدمام - في واقعة أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا ووسائل الإعلام، أوقفت السلطات الأمريكية جنرالًا متقاعدًا وأحالته إلى التحقيق بسبب رد غير متوقع على زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وحسب إعلام أمريكي، فقد تم إيقاف الجنرال المتقاعد “جاري فولسكي” من العمل في منصبه كمستشار للجيش لأنه رد على تغريدة زوجة الرئيس الأمريكي عندما كتبت: حقوق المرأة سُرقت من المحكمة العليا.
وجاء تعليق الجنرال المتقاعد عليها: “سعيد بأن أراك تعرفين أخيراً ما هي المرأة”.
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واعتُبر أن رد “فولسكي” يحمل سخرية من زوجة الرئيس الأمريكي، فتم إحالته للتحقيق.
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