سمو نائب أمير جازان يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز والأهالي المهنئين بالعيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بقصر الإمارة اليوم، المحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل والأهالي, الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة, ألقى خلاله عضو مجلس الشورى الدكتور حسن بن حجاب الحازمي كلمة الأهالي، هنأ فيها سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، منوهاً بالإمكانات التي سخرتها القيادة الحكيمة لراحة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، سائلاً المولى القدير أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار.

ثم أُلقِيَت قصديتان شعريتان بهذه المناسبة.

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إثر ذلك، ألقى سمو نائب أمير منطقة جازان كلمة رفع فيها باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة كافة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية العظيمة على الجميع باليمن والخير والعزة والتمكين، منوهاً بما تسخره الحكومة الرشيدة من جهود جبارة في توفير أسباب الأمن والراحة لحجاج بيت الله الحرام من منظومة متكاملة من الخدمات.

وأشار سموه إلى ما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات في هذا العهد الزاهر، حاثاً الجميع على تضافر الجهود والتعاون فيما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام، داعياً المولى -عز وجل- أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

حضر الاستقبال والحفل وكيل الإمارة المساعد سعد بن مناحي الخنفري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.