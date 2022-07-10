السعوديه معايدة المرضى في مستشفى صامطة العام

محمد بن مسعود - الدمام - قام مساعد مدير مستشفى صامطة العام للشؤون الإدارية والمالية المهندس حسن مباركي بمعايدة المرضى المنومين في مختلف الأقسام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لتهنئتهم بالعيد، وتفقد أحوالهم، وتلمس احتياجاتهم، وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم.

وتأتي هذه الزيارة انطلاقاً من دور المستشفى في التخفيف من آلام ومعاناة المرضى، والوقوف معهم في الأعياد والمناسبات، تجسيداً لقيم التكافل الاجتماعي والتراحم والترابط وتأصيلاً لمعاني ومضامين إحياء عيادة المريض، التي حثت عليها تعاليم ديننا الإسلامي.

وعبّر المرضى المنومون عن خالص شكرهم وتقديرهم لهذه البادرة الإنسانية غير المستغربة، سائلين المولى القدير أن يديم على هذه الوطن العزيز أمنه واستقراره في ظل قيادته الرشيدة.

كما قام مباركي بجولة شملت كافة أقسام المستشفى لمعايدة العاملين من أطباء وفنيين وإداريين وهنأ جميع الموظفين بالعيد، داعياً لهم أن يتقبل الله من الجميع أعمالهم الصالحة.