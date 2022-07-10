بعد قرارات أمس.. «السديس» يعفي مدير الإنتاج المرئي ويكشف السبب

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس قراراً بإعفاء مساعد مدير عام الإنتاج المرئي والمسموع مدير مركز الإنتاج المرئي لقصور أدائه في إبراز جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن. وأكد الرئيس العام أن الرئاسة لن تتهاون في أي تقصير وعلى الجميع العمل والجد والاجتهاد، وفقا لموقع “رئاسة الحرمين”. وشدد “السديس” على ضرورة تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وإبرازها وفق معايير عالية وبجودة مميزة وفق تطلعات القيادة. أخبار قد تهمك وكان السديس قد أصدر، السبت، قرارا بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده، من منصبيهما، لتقصيرهما في أداء المهام” خلال ذروة توافد ضيوف الحجاج إلى المسجد الحرام.

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