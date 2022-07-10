محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أكد صالح محمد العليان أحد أبطال الحد الجنوبي أن استضافته واسرته ضمن برنامج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لحج في هذا العام 1443هـ, أشعرتنا باهتمام الأبوة الذي نلقاه من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – والدعم والرعاية التي يلقاها جميع أبناء الوطن خاصة أبطال قواتنا المسلحة من القيادة الرشيدة قبل وبعد إصابتنا في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي.
وأوضح العليان أن إصابته في ميدان الشرف والعزة والكرامة وسام يعتز به في أي مكان لدفاعي عن الوطن ووقفي بكل إخلاص لحماية حدوده من الأعداء، مشيداً بالخدمات التي قدمت لهم من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تشرف على تنفيذه بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة لأداء فريضة الحج في هذا العام 1443هـ.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر «فهد الأسمري» أحد أبطال الحد الجنوبي: استضافة الملك سلمان لنا لأداء الحج جاءت بلسمًا للجراح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.