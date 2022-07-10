اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يهنئ أخاه خادم الحرمين الشريفين على النجاح الكبير لشعيرة حج هذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، أعرب جلالته فيها عن أخلص تهانيه على النجاح الكبير والتنظيم الدقيق لشعيرة حج هذا العام، والذي واكب ظروف استثنائية صحية، الأمر الذي عكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل هذه المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية.
وثمن جلالة الملك المعظم في البرقية الجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين، رعاه الله، وحكومته الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي سخرت جُلَّ جهودها وطاقاتها بتنظيم شعيرة الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم، وفق إجراءات احترازية ووقائية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم، مما أسهم في تأدية مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة، مشيداً جلالته بأعمال التوسعة المستمرة التي يشهدها الحرم المكي الشريف وما تم استحداثه من خدمات مميزة بكل المرافق والمشاعر المقدسة والتي تعود بالنفع على الحجاج وتيسير أداء مناسكهم .
ضارعاً جلالته الى الباري عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وطاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والأمان تحت قيادته الحكيمة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
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