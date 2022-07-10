اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يهنئ أخاه خادم الحرمين الشريفين على النجاح الكبير لشعيرة حج هذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬أخلص‭ ‬تهانيه‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬والتنظيم‭ ‬الدقيق‭ ‬لشعيرة‭ ‬حج‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬والذي‭ ‬واكب‭ ‬ظروف‭ ‬استثنائية‭ ‬صحية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬عكس‭ ‬مدى‭ ‬قدرة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬هذه‭ ‬المسؤولية‭ ‬المقدسة‭ ‬بإقامة‭ ‬كبرى‭ ‬الشعائر‭ ‬الإسلامية‭.‬

وثمن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬والرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬يوليها‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬رعاه‭ ‬الله،‭ ‬وحكومته‭ ‬الرشيدة‭ ‬ممثلة‭ ‬بكافة‭ ‬الوزارات‭ ‬والقطاعات‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬التي‭ ‬سخرت‭ ‬جُلَّ‭ ‬جهودها‭ ‬وطاقاتها‭ ‬بتنظيم‭ ‬شعيرة‭ ‬الحج‭ ‬وخدمة‭ ‬حجاج‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام‭ ‬والسهر‭ ‬على‭ ‬راحتهم،‭ ‬وفق‭ ‬إجراءات‭ ‬احترازية‭ ‬ووقائية‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬سلامة‭ ‬وصحة‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن‭ ‬والعناية‭ ‬بهم،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تأدية‭ ‬مناسك‭ ‬حجهم‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسهولة‭ ‬وأمان‭ ‬وطمأنينة،‭ ‬مشيداً‭ ‬جلالته‭ ‬بأعمال‭ ‬التوسعة‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬الحرم‭ ‬المكي‭ ‬الشريف‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬استحداثه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬مميزة‭ ‬بكل‭ ‬المرافق‭ ‬والمشاعر‭ ‬المقدسة‭ ‬والتي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الحجاج‭ ‬وتيسير‭ ‬أداء‭ ‬مناسكهم‭ .‬

ضارعاً‭ ‬جلالته‭ ‬الى‭ ‬الباري‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتقبل‭ ‬من‭ ‬حجاج‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام‭ ‬حجهم‭ ‬وطاعاتهم،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬عليهم‭ ‬بالأجر‭ ‬والمغفرة،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬ويمتعه‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬والعمر‭ ‬المديد،‭ ‬وأن‭ ‬ينعم‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرخاء‭ ‬والأمن‭ ‬والأمان‭ ‬تحت‭ ‬قيادته‭ ‬الحكيمة،‭ ‬وأن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المباركة‭ ‬على‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬باليمن‭ ‬والخير‭ ‬والبركات‭.‬