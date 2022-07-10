موهبة الاتحاد إلى هذا النادي الأوروبي في صيف 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

يقترب أحد نجوم فريق الشباب لكرة القدم في نادي الاتحاد، من إتمام انضمامه إلى نادٍ أوروبي، صيف 2022، وفق ما ذكرته آخر المستجدات الصحفية، اليوم الأحد.

الاتحاد الذي خسر لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي 2021-2022، بعد منافسة شرسة مع الهلال، يعرف تاريخيًا بأنه ضمن أفضل مدارس كرة القدم في المملكة العربية السعودية، حيث تدرج بين فئاته السنية المختلفة، عدد واسع من نجوم كرة القدم.

وأشار الإعلامي وليد عمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إلى أن اللاعب ريان حمزة إدريس، بصدد خوض تجربة ميدانية مع نادي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، على أن يوقع عقودًا احترافية، فور أن يتخطاها.

ريان، البالغ من العمر 19 عامًا، هو نجل الأسطورة حمزة إدريس، لذا يبدو منطقيًا أنه يشارك في المركز نفسه، مهاجم صريح، بينما بدأ مسيرته مع كرة القدم بين صفوف الاتحاد، منذ عام 2008، عندما كان في سن الخامسة.

وانتقل ريان حمزة إدريس من الاتحاد إلى فيسترلو البلجيكي، يناير 2022، حيث وقع على عقد قصير، لمدة 6 أشهر فقط.