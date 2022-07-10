أمانة جدة تحبط تهريب 68 ذبيحة فاسدة وتزيل 130 ألف م2 من الحظائر العشوائية

محمد بن مسعود - الدمام - أحبطت أمانة محافظة جدة أمس تهريب 68 ذبيحة فاسدة ضمن لحوم الهدي والأضاحي، وذلك أثناء محاولة نقلها من المشاعر المقدسة إلى داخل المحافظة عبر منفذ هدى الشام بنطاق بلدية بريمان.

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة الميدانية التابعة لبلدية بريمان وبمساندة الجهات الأمنية تمكنت خلال أول أيام العيد من ضبط ومصادرة 68 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بنقطة تفتيش منفذ طريق هدى الشام، وجرى احتجاز 20 مركبة مخالفة كانت تقل تلك اللحوم وسط بيئة نفتقر لجميع الاشتراطات الصحية.

وبينت أن إجمالي المركبات التي خضعت لعمليات التفتيش عبر المنفذ يوم أمس بلغ نحو 985 مركبة، ويأتي ذلك في إطار جهودها الرقابية لحماية سلامة الغذاء، والتصدي لمحاولات نقل وتداول اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر والتي تتصاعد وتيرتها خلال موسم الحج.

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وفي سياق جهود الأمانة الرقابية لرصد المسالخ والحظائر العشوائية أزالت بلدية بريمان عددا من الحظائر المخالفة في منطقتي الأجواد الشعبي وبريمان على مساحة إجمالية تقدر بـ 130 ألف مترا مربعا، كما جرى تحريك 8 مركبات تمارس بيع الأغنام في غير المواقع المصرحة.

وأكدت أمانة جدة استمرار أعمال الرقابة عبر نقاط التفتيش على مدار الساعة، بجانب تكثيف الجولات الميدانية على المنشآت التجارية والغذائية، مهيبة بالجميع أهمية الحذر من تداول واستهلاك اللحوم والأغذية مجهولة المصدر، حفاظا على سلامتهم.