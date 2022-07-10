شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بوادر أزمة نارية بين النصر وجارسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر يوليو للعام الجاري 2022 مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في وجود بوادر أزمة نارية بين إدارة فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي مع المدير الفني الفرنسي الجديد رودي جارسيا.

ظهور أولى الخلافات بين رودي جارسيا وإدارة النصر السعودي

جلال الدين مشاريبوف لاعب النصر

البداية كانت بخروج صحيفة الإمارات اليوم بتقرير أفادت فيه بوجود رغبة من فريقي الجزيرة وشباب أهلي دبي الإماراتيين للحصول على خدمات لاعب الوسط الأوزبكي جمال الدين مشاريبوف للإنضمام إلى صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قبل أن يرفض الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للعالمي فكرة التفريط في خدمات متوسط ميدانه على الرغم من كافة العروض التي وصلت إليه مؤخرًا وطلب عقد جلسات مستمرة مع مجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر للحديث عن التحضيرات للموسم الجديد وكيفية تعزيز الصفوف.

وعلى الرغم من أن إدارة نادي النصر وافقت على فكرة رحيل مشاريبوف لكن المدير الفني الفرنسي رفض وأصر على أنه يجب متابعته عن قرب في المعسكر الخارجي الذي سيتم إقامته خلال الفترة القادمة في إسبانيا.

ولم تقتصر طلبات جارسيا على ذلك الحد فحسب بل طالبهم بضرورة متابعة مشاريبوف خلال المباريات الودية التحضيرية قبل حسم القرار سواء ببقاء اللاعب أو رحيله لأعلى سعر يتم تقديمه حال فشل في إقناعه.

يُذكر أن نادي النصر قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وضمن بذلك المشارك في بطولة كأس السوبر السعودي.

مهارات مشاريبوف