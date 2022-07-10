شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السومة يفاجئ الجميع بخصوص الوجهة القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل الشارع الرياضي في المملكة العربية السعودية خلال الآونة الأخيرة حول الوجهة القادمة الخاصة بالنجم الدولي السوري عمر السومة لاعب فريق نادي أهلي جدة بعد هبوط فريقه وتوديعه لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى.

عمر السومة يفاجئ الأهلي في صيف 2022 بـ "الوجهة القادمة"

السومة

وسبق وأن إرتدى السومة قميص النادي الأهلي خلال الفترة من صيف العام 2014 عندما تم التعاقد معه قادمًا من القادسية الكويتي وبقي مع الفريق الأخضر والأبيض قبل الهبوط لدوري يلو وعلى الرغم من وجود بعض التقارير التي تفيد بإمكانية بقاءه لكن الأزمة الكبرى في عدم القدرة على تسديد راتبه المقدر بـ13 مليون ريال

وسبق وأن خرجت بعض المصادر الصحفية لتؤكد أن السومة يمتلك أكثر من عرض للإنضمام إليهم خلال الموسم القادم لعل من أبرزهم الأهلي والزمالك المصريين بالإضافة إلى نادي الريان المنافس في الدوري القطري.

قبل أن تخرج بعض التسريبات يوم أمس بوجود رغبة قوية من جانب إدارة فريق نادي شباب أهلي دبي الإماراتي بالحصول على توقيع الدولي السوري ولكن مع وجود شرط من جانب بيئة اللاعب يتمثل في أن تتم الصفقة على سبيل الإعارة فقط، حيث يرغب في العودة مجددًا إلى الأهلي، فور الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأبدى عدد كبير من جمهور الاهلي سعادته بالوفاء الذي يظهر على نجمهم الدولي السوري خاصةً أنه لم يعلق مؤخرًا بشأن مستقبله منذ هبوط فريقه لدوري الدرجة الأولى.

اهداف عمر السومة