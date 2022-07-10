شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة يرشدون 3390 حاجاً يوم العيد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن بمعسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية أمس- يوم العيد - 3390 حاجاً من مختلف الجنسيات، منهم 1313 حاجاً أوصلوا إلى مقار حملاتهم، و2077 حاجاً تم إرشادهم بالتوجيه والشرح، وذلك خلال 520 طلعة. وهيأت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في يوم العيد أكثر من 1100 كشاف وجوال وقائد عملوا في ستة مراكز إرشاد بمشعر منى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني والإرشاد عن بُعد من خلال التطبيقات الالكترونية التي أطلقتها الجمعية هذا العام.