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«السديس» يكلّف «باسل نحاس» بإدارة مركز الإنتاج المرئي

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الدمام - شريف احمد - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً بتكليف باسل بن ممدوح نحاس مديراً لمركز الإنتاج المرئي .

وأكد الرئيس العام أن هذا القرار يأتي بهدف تمكين القيادات الشابة من خدمة القاصدين، وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

وأشار الرئيس العام إلى ضرورة بذل أقصى الجهود خلال موسم الحج، لمواكبة الاستعداد الأمثل في خدمة ضيوف الرحمن وبذل أقصى الطاقات والإمكانات لتوفير البيئة الإيمانية الخاشعة لهم.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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