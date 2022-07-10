منتدى الاقتصاد العالمي: نساء البحرين يشكلون ثلث القوى العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. و42% من المنتسبين الجدد

محمد بن مسعود - الدمام - أشارت‭ ‬مقالة‭ ‬لمنتدى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬عن‭ ‬ريادة‭ ‬البحرين‭ ‬عالمياً‭ ‬للتكافؤ‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التكنولوجي‭. ‬

حيث‭ ‬بينت‭ ‬المقالة‭ ‬ان‭ ‬نساء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يشكلون‭ ‬نسبة‭ ‬42‭% ‬من‭ ‬المنتسبين‭ ‬الجدد‭ ‬لمواد‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والهندسة‭ ‬والرياضيات‭ (‬STEM‭) ‬‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الماضي،‭ ‬كما‭ ‬يمثلن‭ ‬ثلث‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بنسبة‭ ‬تتخطى‭ ‬المتوسط‭ ‬العالمي‭ ‬بشكل‭ ‬ملفت‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أطلقت‭ ‬“المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬المستقبل”‭ ‬كأداة‭ ‬تنظيمية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬علوم‭ ‬المستقبل‭ ‬بجهود‭ ‬تشاركية‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬ومشاركة‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مقترحات‭ ‬تنفيذها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬المسار‭ ‬التنموي‭ ‬العالمي،‭ ‬وترتبط‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬بمجالات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬وبالأخص‭ ‬مجال‭ ‬التعلم‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬لإعداد‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬التعليمية‭ ‬ورفع‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

وتمثل‭ ‬المبادرة‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬نتائج‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬وعلوم‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬كما‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬البيئة‭ ‬المواتية‭ ‬لتهيئة‭ ‬وإعداد‭ ‬وانخراط‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬وعلومها‭ ‬المختلفة‭.‬