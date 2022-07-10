منتدى الاقتصاد العالمي: نساء البحرين يشكلون ثلث القوى العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. و42% من المنتسبين الجدد

محمد بن مسعود - الدمام - أشارت مقالة لمنتدى الاقتصاد العالمي عن ريادة البحرين عالمياً للتكافؤ في المجال التكنولوجي.
حيث بينت المقالة ان نساء مملكة البحرين يشكلون نسبة 42% من المنتسبين الجدد لمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) العام الدراسي الماضي، كما يمثلن ثلث القوى العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة تتخطى المتوسط العالمي بشكل ملفت.
يذكر أن المجلس الأعلى للمرأة كانت قد أطلقت “المبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في علوم المستقبل” كأداة تنظيمية تعمل على تسريع تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالات علوم المستقبل بجهود تشاركية بين المؤسسات الحكومية ومختلف القطاعات ذات العلاقة ومشاركة المواطنين في وضع مقترحات تنفيذها، وهو ما يؤكد على التزام مملكة البحرين في ممارسة المسار التنموي العالمي، وترتبط المبادرة الوطنية بمجالات الخطة الوطنية وبالأخص مجال التعلم مدى الحياة الذي يهدف لإعداد الجيل القادم في المراحل التعليمية ورفع قدرتهم على صناعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتمثل المبادرة أحد أبرز نتائج يوم المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل في العام 2019، كما وتهدف إلى إيجاد البيئة المواتية لتهيئة وإعداد وانخراط المرأة البحرينية في مجالات التقنية الحديثة وعلومها المختلفة.
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