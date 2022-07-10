اخبار الخليج – مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬يشيد‭ ‬بجهود‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وإنجاح‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬

محمد بن مسعود - الدمام - لمناسبة‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬يرفع‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬بالمملكة‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬مؤكداً‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬والإمكانيات‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬وفرتها‭ ‬المملكة‭ ‬لأداء‭ ‬هذا‭ ‬الركن‭ ‬الإسلامي‭ ‬العظيم‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬قد‭ ‬حققت‭ ‬غايتها‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الأكمل‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن‭ ‬ضمن‭ ‬استعدادات‭ ‬كاملة‭ ‬وأجواء‭ ‬آمنة‭.‬

وإذ‭ ‬يقدر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عالياً،‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬حجاج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمستوى‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭ ‬لضمان‭ ‬تأدية‭ ‬الحجاج‭ ‬لمناسكهم‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وطمأنينة،‭ ‬فإنه‭ ‬يشيد‭ ‬بالتسهيلات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬حكومة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الحجاج‭ ‬وصحتهم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬وتميز‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬وتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬البشري‭ ‬الكبير‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الظروف‭.‬

كما‭ ‬يشيد‭ ‬المجلس‭ ‬عاليًا‭ ‬بالجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الشقيقة‭ ‬الكبرى‭ ‬لرعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬والإنجازات‭ ‬المتلاحقة‭ ‬التي‭ ‬تسجلها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للحجاج‭ ‬والمعتمرين،‭ ‬مثمناً‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬المستوى‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬الذي‭ ‬تحلى‭ ‬به‭ ‬الحجاج‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬سائلين‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعباً،‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬رعاية‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن،‭ ‬ضمن‭ ‬أجواء‭ ‬محفوفة‭ ‬بالأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والطمأنينة‭.‬