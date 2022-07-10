اخبار الخليج – مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬يشيد‭ ‬بجهود‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وإنجاح‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬

محمد بن مسعود - الدمام - لمناسبة النجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم موسم الحج لهذا العام، يرفع مجلس الشورى خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة الشقيقة حفظه الله، مؤكداً المجلس على أن الجهود والإمكانيات المميزة التي وفرتها المملكة لأداء هذا الركن الإسلامي العظيم لهذا العام، قد حققت غايتها على الوجه الأكمل في خدمة ضيوف الرحمن ضمن استعدادات كاملة وأجواء آمنة.
وإذ يقدر مجلس الشورى عالياً، الاهتمام الذي حظي به حجاج مملكة البحرين والمستوى العالي من التنسيق المشترك بين المملكتين الشقيقتين لضمان تأدية الحجاج لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة، فإنه يشيد بالتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين على مختلف الأصعدة، وحرصها على سلامة الحجاج وصحتهم، وهو ما يؤكد ما تتمتع به المملكة الشقيقة من كفاءة وتميز في إدارة وتنظيم هذا التجمع البشري الكبير وفي جميع الظروف.
كما يشيد المجلس عاليًا بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الشقيقة الكبرى لرعاية شؤون الحرمين الشريفين والإنجازات المتلاحقة التي تسجلها في مجال تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، مثمناً المجلس في الوقت ذاته المستوى العالي من الالتزام الذي تحلى به الحجاج في هذا العام، سائلين الله العلي القدير أن يوفق المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، لمزيد من التقدم في كافة المجالات ومن بينها رعاية ضيوف الرحمن، ضمن أجواء محفوفة بالأمن والاستقرار والطمأنينة.
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