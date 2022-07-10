محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬يشيد‭ ‬بجهود‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وإنجاح‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬يهنئ‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬منغوليا‭ ‬بذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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