إطلاق 20 ألف سمكة سبيطي في المياه الإقليمية للبحرين ضمن شراكة بين «جيبك» و«الثروة السمكية»

محمد بن مسعود - الدمام - قامت‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬“جيبك”،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيسها‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬العباسي‭ ‬والمهندس‭ ‬حسين‭ ‬جعفر‭ ‬مكي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ومشاركة‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والموظفين‭ ‬بالشركة،‭ ‬وإدارة‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية،‭ ‬بإطلاق‭ ‬20‭,‬000‭ ‬سمكة‭ ‬من‭ ‬أسماك‭ ‬السبيطي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬البحرية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة؛‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬“جيبك”‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬العباسي‭ ‬بالتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬بأن‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المشروعات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬قيمة‭ ‬إضافية،‭ ‬ورافداً‭ ‬يدعم‭ ‬الجهود‭ ‬التنموية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استمرار‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬ومختلف‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬دعماً‭ ‬لمبادرات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬جهته؛‭ ‬رحب‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬المهندس‭ ‬حسين‭ ‬جعفر‭ ‬مكي‭ ‬بالتعاون‭ ‬المُثمر‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬“جيبك”‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إنتاج‭ ‬الأسماك‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للاستزراع‭ ‬البحري‭ ‬برأس‭ ‬حيان‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬فيما‭ ‬يتم‭ ‬تربيتها‭ ‬في‭ ‬المزرعة‭ ‬المتطورة‭ ‬لتربية‭ ‬الأسماك‭ ‬المحلية‭ ‬والتي‭ ‬أقامتها‭ ‬شركة‭ ‬“جيبك”‭ ‬داخل‭ ‬مجمعها‭ ‬الصناعي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اهتمام‭ ‬الوزارة‭ ‬بملف‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬يأتي‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

وأوضح‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬إدارة‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية،‭ ‬بإشراف‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك،‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬لتعزيز‭ ‬ومضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إنعاش‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تكاتف‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الوطنية‭ ‬لدعم‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬محوراً‭ ‬مهماً‭ ‬لتحقيق‭ ‬أمن‭ ‬غذائي‭ ‬مستدام‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأوضح‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬استراتيجية‭ ‬خاصة‭ ‬بالأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وذلك‭ ‬بالشراكة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬“الفاو”،‭ ‬وقد‭ ‬تمخض‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬اعتماد‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬لتحسين‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والسمكي‭ ‬والحيواني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬الأساليب‭ ‬الزراعية‭ ‬والنظم‭ ‬الحديثة‭ ‬المستدامة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬برامج‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬نسب‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ (‬النباتية‭ ‬والحيوانية‭) ‬والسمكية‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬إلى‭ ‬مبادرة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬مشروعات‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬لتحسين‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬النسبي‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬السمكية،‭ ‬منوهاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬حزمة‭ ‬مشاريع‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬حالياً‭ ‬لتعزيز‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭ ‬وتوفير‭ ‬الأسماك‭ ‬المستزرعة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بالفعل‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬دعماً‭ ‬لهذا‭ ‬التوجه‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬“جيبك”‭ ‬تعتبر‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬اقليمياً‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مثل‭ ‬المبادرات‭ ‬البيئية،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬واستجابة‭ ‬للرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬والتزاما‭ ‬منها‭ ‬بتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬مشروعها‭ ‬لتربية‭ ‬وإطلاق‭ ‬الأسماك‭ ‬البحرية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬100‭,‬000‭ ‬سمكة‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭.‬