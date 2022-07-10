إطلاق 20 ألف سمكة سبيطي في المياه الإقليمية للبحرين ضمن شراكة بين «جيبك» و«الثروة السمكية»

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محمد بن مسعود - الدمام - قامت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك”، بحضور رئيسها المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي والمهندس حسين جعفر مكي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة شؤون البلديات والزراعة ومشاركة عددٍ من المسؤولين والموظفين بالشركة، وإدارة الثروة السمكية، بإطلاق 20,000 سمكة من أسماك السبيطي في مختلف المناطق البحرية.
وبهذه المناسبة؛ رحب رئيس شركة “جيبك” المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي بالتعاون الثنائي المثمر مع وزارة شؤون البلديات والزراعة في مجال الاستزراع السمكي، مؤكداً بأن استراتيجية الشركة تركز على المساهمة الفاعلة في المشروعات التي تشكل قيمة إضافية، ورافداً يدعم الجهود التنموية لمملكة البحرين، مؤكداً استمرار الشركة في تعزيز تعاونها مع الوزارة ومختلف الجهات ذات العلاقة دعماً لمبادرات الأمن الغذائي في المملكة.
من جهته؛ رحب مدير إدارة الثروة السمكية المهندس حسين جعفر مكي بالتعاون المُثمر مع شركة “جيبك” في هذا المشروع، مشيراً إلى أن إنتاج الأسماك يتم في المركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان التابع لوزارة شؤون البلديات والزراعة، فيما يتم تربيتها في المزرعة المتطورة لتربية الأسماك المحلية والتي أقامتها شركة “جيبك” داخل مجمعها الصناعي.
وأشار إلى أن اهتمام الوزارة بملف الأمن الغذائي، يأتي انطلاقاً من التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأوضح بأن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود التي تقودها إدارة الثروة السمكية، بإشراف مباشر من سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، لتعزيز ومضاعفة الجهود الرامية إلى إنعاش المخزون السمكي لمملكة البحرين، مؤكداً الحاجة إلى تكاتف الجهود من مختلف القطاعات الوطنية لدعم مثل هذا البرنامج الوطني الذي يعتبر محوراً مهماً لتحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين.
وأوضح بأنه تم إعداد استراتيجية خاصة بالأمن الغذائي وذلك بالشراكة بين مملكة البحرين ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، وقد تمخض عن ذلك اعتماد عدة مبادرات لتحسين الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني من خلال تبني الأساليب الزراعية والنظم الحديثة المستدامة التي تهدف إلى دعم برامج الأمن الغذائي الهادفة إلى رفع نسب الاكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات الزراعية (النباتية والحيوانية) والسمكية.
وأشار مدير الثروة السمكية إلى مبادرة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في دعم الأمن الغذائي، التي تهدف إلى مضاعفة الإنتاج المحلي من الأسماك من خلال زيادة مشروعات الاستزراع السمكي لتحسين الاكتفاء الذاتي النسبي من المنتجات السمكية، منوهاً في هذا الشأن إلى وجود حزمة مشاريع يجري العمل عليها حالياً لتعزيز المخزون السمكي وتوفير الأسماك المستزرعة في السوق المحلية، حيث تم بالفعل التعاقد مع مجموعة من الشركات دعماً لهذا التوجه.
يشار إلى أن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك” تعتبر واحدة من الشركات الرائدة اقليمياً فيما يتعلق بتنفيذ مثل المبادرات البيئية، كما أنها واستجابة للرؤية الملكية والتزاما منها بتحقيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تسعى إلى مضاعفة مشروعها لتربية وإطلاق الأسماك البحرية للوصول إلى 100,000 سمكة وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الثروة السمكية.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق 20 ألف سمكة سبيطي في المياه الإقليمية للبحرين ضمن شراكة بين «جيبك» و«الثروة السمكية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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