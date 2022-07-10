الكشافة يرشدون 3390 حاجاً يوم العيد

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬يتلقى‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك

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