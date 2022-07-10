شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر فيريرا.. الزمالك يقترب من خطف صخرة الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يكثف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المصري خلال الفترة الماضية مفاوضاته من أجل الحصول على مجموعة كبيرة من أفضل اللاعبين المميزين لضمان المنافسة على جميع الألقاب الممكنة خلال الموسم القادم 2022-2023.

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم مصطفى الزناري

الزناري صفقة الزمالك الجديدة

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في صفوف نادي الزمالك قد إقترب من الحصول على توقيع مصطفى الزناري مدافع فريق نادي طلائع الجيش.

وقالت بعض المصادر الخاصة المقربة من بيئة نادي الزمالك في تصريحات لموقع “ السعودية سبورت 365 ” أن أمير بات على مقربة من الحصول على توقيع اللاعب لينضم إلى الكتيبة البيضاء إعتبارًا من الميركاتو الصيفي الجاري ليمثل حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في خمسة مناسبات مستقبلًا.

وواصل المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن إسمه أن اللاعب سيوقع لمدة اربعة مواسم مع ضمان مشاركته بصورة أساسية خاصةً في ظل وجود ندرة في مركز قلب الدفاع بالقلعة البيضاء سواء بسبب الغيابات أو الإيقافات وسوء مستوى بعض اللاعبين في ذلك المركز.

تألق الزناري يقوده لإرتداء قميص منتخب مصر

يُذكر أن مصطفى الزناري نجح في خطف الأنظار إليه بشدة خلال الفترة الماضية وذلك بعد أن ظهر بمستوى مميز للغاية مع كتيبة الكابتن طارق العشري وهو الأمر الذي أهله لينضم إلى صفوف منتخب مصر مع الكابتن إيهاب جلال قبل رحيله بسبب سوء النتائج.