هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب جنوب جزر فيجي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجات على مقياس ريختر، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأوروبي، اليوم، بأن مركز الهزة كان جنوب جزر فيجي، وعلى عمق 599 كيلومترا، مشيرة إلى أنه لم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة.

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