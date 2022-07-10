هل يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونياً لمن خارج المملكة؟.. “الجوازات” تُجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات أجابت المديرية العامة للجوازات، على سؤال مفاده “هل يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونياً لمن خارج المملكة؟”. وأوضحت “الجوازات”:” يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً، في حال مازال المستفيد على سجل صاحب العمل”. وأشارت إلى أن تمديد تأشيرة الخروج والعودة، يأتي بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.

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