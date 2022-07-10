هل يسمح نظام المرور للفتاة قيادة الدراجة النارية؟.. محام يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أجاب المحامي زياد الشعلان على سؤال مفاده “هل يسمح للمرأة بقيادة الدراجات النارية (الدباب)؟”.

وقال الشعلان، في مقطع فيديو:”نعم مسموح لها بقيادة الدراجة النارية لأن نظام المرور وضع شروطاً عامة للحصول على رخصة قيادة الدراجة النارية ولم يفرق بين الذكر والأنثى”.

وتابع:”من تنطبق عليه الحصول على رخصة قيادة الدراجة النارية يحصل عليها”.