اخبار دوليه – الأردن يسعى لحفظ ملكية المنسف بالتراث العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت البعثة الأردنية الدائمة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» ملف إدراج المنسف في لائحة التراث العالمي غير المادي خلال العام الحالي، وفقا لما أورده تلفزيون المملكة المحلي.
وبحسب تلفزيون الاردن فقد أقامت السفارة الأردنية في باريس، أمسية فنية وثقافية، تزامنت مع الاحتفالات بمناسبة السنة الدولية للعلوم الأساسية من أجل التنمية المستدامة.
وتخلل الأمسية حفلاً موسيقاً وعشاء تكريمياً للحضور تم خلاله تقديم المنسف الأردني، تحضيراً لإدراجه على لائحة التراث العالمي غير المادي خلال العام الحالي بعد استكمال الطلب الأردني لجميع الشروط الفنية المطلوبة من «يونسكو».
وكانت البعثة الأردنية الدائمة لدى «يونسكو» قدمت ملف إدراج «المنسف: وليمة احتفائية ودلالاتها الاجتماعية والثقافية» على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» 2022، وذلك خلال مشاركة المملكة في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي.
وجاءت جهود البعثة الأردنية الدائمة لدى اليونسكو لإدراج طبق المنسف على هذه القائمة الدولية، بعد تنسيق وعمل مشترك وممتد شاركت به عديد الوزارات والجهات الأردنية ذات العلاقة، بعد أن تم اختيار «المنسف» ضمن عدد من الترشيحات الأخرى، ليتم اتخاذ القرار بشأن إدراجها في العام 2022 على هذه القائمة.
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