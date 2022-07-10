شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة على جازان حتى الـ 9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، والدرب، وبيش، والمناطق المفتوحة والسريعة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات الداير، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والحرث، والعارضة، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، ومركز الفطيحة. وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة ال 9 مساءً.