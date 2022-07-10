أسعار الذهب اليوم في السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد استقرار في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وسجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 210.48 ريال سعودي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب الأحد نحو 184.17 ريال سعودي.

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 157.86 ريال سعودي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد نحو 105.24 ريال سعودي.

أخبار قد تهمك

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد مسجلا 1,473 ريال سعودي.

وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأحد نحو 210,477 ريال سعودي.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1744 دولار للأوقية.