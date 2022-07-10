اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس صيفي عادي وغائم جزئيا احيانا

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى صيفياً عادياً وغائماً جزئيا احيانا.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانًا خلال النهار ثم تتحول إلى جنوبية شرقية هذه الليلة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 20%.