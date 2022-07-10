شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تبدأ في تنظيف مشعر عرفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة العاصمة المقدسة اعتبارا من اليوم الأول من أيام عيد الأضحى في أعمال تنظيف مشعر عرفات بعد مغادرة الحجاج، بالإضافة إلى مشعر مزدلفة والحدود الخارجية لمشعر منى .

ووزعت العديد من الفرق الميدانية في مشعر عرفات ، للعمل في جميع المنطقة وبكامل الفترتين ( الصباحية والمسائية ) وذلك حتى نهاية الموسم مع تخصيص عدد من فرق رش ومكافحة الحشرات واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة عقب مغادرة الحجاج لها وبأشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين .

وتضمنت خطة الأمانة رفع وإزالة المخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات ، بعد تقسيم مشعر عرفات إلى ثلاث مناطق رئيسية هي شمال عرفات (جبل الرحمة) وجنوب عرفات (مسجد نمرة) ومنطقة الترددية ، وذلك لتسهيل أداء الأعمال المختلفة ميدانياً ، وتوفير الأجهزة والآليات والعمال والمراقبين والمشرفين لكل مركز