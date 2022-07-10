محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات اقتحم محتجون سريلانكيون المقر الرئاسي للزعيم غوتابايا راجابكسا في العاصمة كولومبو بعد فراره منه صباح اليوم السبت. وأظهر مقطع فيديو متداول المحتجون وهم يستمتعون في مسبح المقر الرئاسي. وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، والأسبوع الماضي وجه الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا رسالة إلى الرئيس الروسي طلب فيها التعاون بين البلدين في مشتريات النفط.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اقتحام مقر إقامة الرئيس السريلانكي.. محتجون يستمتعون في مسبحه الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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