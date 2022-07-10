محافظ المواصفات يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، باسمه ونيابةً عن منسوبي الهيئة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي و الأمتين العربية والإسلامية جميعاً، وذلك بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وسأل معاليه الله العلي القدير أن يجزي القيادة الرشيدة وكل العاملين على خدمة ضيوف الرحمن خير الجزاء على ما يبذلونه من جهود عظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسه في حج هذا العام، داعياً المولى أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين و أن يحفظ البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة.