أمير الشرقية: مشاهد المشاعر المقدسة «تثلج الصدر»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة، أمس، المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذين قدموا لتهنئة سموه.

تهنئة القيادة

ورفع سموه التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله»، بهذه المناسبة السعيدة، باسمه، ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، سائلا الله أن يعيده على المملكة وبلاد المسلمين أعواما عديدة والجميع ينعم بالأمن والأمان والاطمئنان.

خطط الحج كما رفع سموه التهنئة للقيادة الحكيمة «حفظها الله»، بمناسبة نجاح خطط الحج، وما تحقق من نجاحات خلال حج هذا العام، وقال سموه: «رأينا ولله الحمد مشاهد تثلج الصدر في المشاعر المقدسة لم نرها من سنتين بسبب جائحة كورونا، والحمد لله شاهد الجميع نجاح خطط انتقال الحجاج من مشعر منى إلى عرفات والمبيت في مزدلفة وقد تم تصعيد الحجيج ولله الحمد بكل يسر وسهولة».

خدمات راقية وأضاف سموه: «لقد شرف الله هذه البلاد بخدمة ضيوف الرحمن، فمنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه -، والجميع يرى ما يقدم من خدمات راقية ومشاريع عملاقة، جعلت أداء الفريضة ميسرا ومنظما رغم الأعداد الكبيرة التي تجتمع في مساحة محدودة في وقت واحد، فنسأل الله أن يوفق قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل ما فيه خير البلاد والعباد وأن يحفظ الحجيج ويعودوا لأهلهم سالمين».

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نجاح الخططوتابع سموه: «اطلع الجميع على التقارير الواردة من الجهات المختصة والتي تؤكد نجاح كل الخطط التي وضعت، وهذه الدولة سخرت كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، وجميع القطاعات تعمل وهناك أكثر من مائة وخمسين ألف رجل أمن يخدمون الجميع من كافة القطاعات، إضافة إلى مثل هذا العدد من مختلف القطاعات الأخرى لخدمة ضيوف الرحمن في كل مجال، كما شاهدنا الرعاية الصحية التي قدمت لكل من تعرض لوعكة صحية وتم نقلهم بعد العلاج لإتمام فريضة الحج ولم تعقهم حالتهم الصحية ولله الحمد عن أداء فريضتهم، فهذه نعمة ولله الحمد».

يسر وسهولةوأكمل سموه: «قائد هذه البلاد قدم اسم خادم الحرمين الشريفين على أي اسم آخر والحمد لله نحن جميعا في المملكة نشعر بأن علينا واجبا تجاه إخواننا المسلمين في كل أنحاء العالم وخدمتهم وتيسير وصولهم إلى المشاعر المقدسة وأدائهم للمناسك بكل يسر وسهولة».

يوم مباركوختم سموه: «يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا اليوم المبارك لأهنئكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله أن تستمر المناسبات السعيدة، وأن يديم علينا جميعا الأفراح والأعياد ويحفظ هذه البلاد المباركة في ظل قيادتنا الحكيمة».

حضور اللقاءحضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، ومساعد رئيس محاكم الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ يوسف العفالق، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد البتال.