شكرا لقرائتكم خبر عن لا حالات تكدس بمسارات النقل أو عدوى بين ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن متحدثو المؤتمر الصحفي لحج عام 1443هـ، مساء أمس، عن تسجيل رقم قياسي جديد لمنظومة حج العام الجاري، من خلال اكتمال تفويج الحجاج من المشاعر، في 4 ساعات، دون تسجيل أي حالة تكدس على مسارات النقل المختلفة، إضافة إلى عدم تسجيل أي تفشيات لأوبئة أو أمراض معدية، شاكرين الحجيج على اتباعهم التعليمات.

خدمات صحيةوأكد متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، عدم تفشي أي وبائيات خلال موسم الحج، والحالة الصحية للحجاج مطمئنة، في ظل توفير جميع الإمكانات الصحية والبشرية؛ لتقديم الرعاية الصحية، وفق أعلى المستويات في المشاعر خلال الموسم، مشددا على أهمية تجنب الإجهاد الحراري خلال أيام التشريق؛ تفاديا لأي خطورة على صحة الحجاج، إضافة إلى أهمية استخدام المظلات وشرب السوائل والراحة الكافية وارتداء الكمامة؛ تفاديا لأي عدوى تنفسية.

وأشار العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج هذا العام، في مكة المكرمة، إلى استفادة 78433 حاجا من الخدمات الصحية، إضافة لإجراء 155 عملية قسطرة قلبية، و345 جلسة غسيل كلوي، و230 عملية جراحية، و10 عمليات مناظير، إلى جانب 2000 مستفيد من الخدمات الافتراضية.

تحريك الحشود

من جهته، أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، اكتمال توافد الحجاج لمشعر منى بعد إكمال مناسكهم، شاكرا الحجيج لاتباعهم التعليمات. وبين أن عمل رجال الأمن في المشاعر المقدسة يشمل تنفيذ مهامهم في تحريك الحشود ورمي الجمرات خلال أيام التشريق، وكذلك تنظيم مدخل منشأة الجمرات وأحواض الرمي وجميع الطرق التي تربط مواقع الحجاج بمنى مع منشأة الجمرات والمسجد الحرام، كما تستمر الجهات الخدمية في تنفيذ مهامها بمشعر منى لتوفير كل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وكشف «الشلهوب»، عن إصدار 26 قرارا إداريا بحق وافدين ومواطنين؛ لنقلهم أشخاصا غير مصرح لهم بالحج، ضبطتهم اللجان الموسمية الإدارية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل مكة المكرمة، وتنوعت تلك المخالفات ما بين نقل الحجاج وعدم حملهم لتصريح الحج.

جداول التفويج

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة م. هشام سعيد، إنه جرى تسجيل رقم قياسي جديد، فخلال 4 ساعات تم اكتمال منظومة النقل من النقل الترددي والنقل العام وباستخدام قطار المشاعر المقدسة، مع ملاحظة عدم تسجيل لأي حالة تكدس على مسارات النقل المختلفة.

وأضاف: منذ الصباح الباكر تم استخدام جداول التفويج التقنية والجداول الزمنية بإشراف تقني تام، لتفويج رمي الجمرات التي أتمها الحجاج، كما أتم الحجاج طواف الإفاضة وجرى تفويجهم، من مشعر منى إلى المسجد الحرام، من خلال استحداث 5 مسارات رئيسة للنقل الترددي لنقل الحجاج.

طواف الوداع

وتابع: بدأنا بتفعيل الخطط التنفيذية والآليات لعمليات التفويج لأداء طواف الوداع، يومي 12 و13 من ذي الحجة، للحجاج من داخل المملكة، و14 من الشهر ذاته، لعمليات تفويج الحجاج القادمين من خارج المملكة لأداء طواف الوداع، واكتمال برنامجهم سواء بالتوجه للمدينة المنورة أو التوجه للمنافذ المغادرة بعد أن أتم الله لهم مناسك الحج.

وأعلن عن استقبال مراكز الاتصال أكثر من 200 ألف اتصال، استفسارات من ضيوف الرحمن، وتم الإجابة عليها بمختلف اللغات.

إتمام التفويج من عرفات لمزدلفة في 4 ساعات

استفادة 78433 من الخدمات الصحية

155 قسطرة قلبية و345 جلسة غسيل كلوي

12 و13 ذو الحجة لطواف وداع حجاج الداخل