شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة العيد ترسم البهجة على وجوه الأطفال بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى الآلاف، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمختلف مساجد وساحات المنطقة الشرقية، وتوافدت الأسر بصحبة أطفالها على المساجد والساحات للصلاة قبل أن تنطلق إلى الشوارع والمتنزهات، مرتدين الملابس الجديدة وحاملين الزينة، للاحتفال بأجواء العيد.

وشارك أبناء الجاليات الإسلامية والعربية المقيمة بالمنطقة الأهالي فرحة العيد في صورة جسدت روح الأخوة بين الجميع من خلال تبادل التهاني بهذه المناسبة السعيدة والجلوس مع بعضهم البعض في أماكن الترفيه وفي مختلف المتنزهات والحدائق والواجهات البحرية.