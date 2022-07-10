شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / إعفاء مساعد مدير عام الإنتاج المرئي والمسموع لقصور أدائه في إبراز جهود «شؤون الحرمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بإعفاء مساعد مدير عام الإنتاج المرئي والمسموع مدير مركز الإنتاج المرئي لقصور أدائه في إبراز جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد معالي الرئيس العام أن الرئاسة لن تتهاون في أي تقصير وعلى الجميع العمل والجد والاجتهاد.

مشدداً على ضرورة تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وإبرازها وفق معايير عالية وبجودة مميزة وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أعزها الله-.