70 ملياراً تفصل «السيادي السعودي» عن المركز الخامس عالمياً

محمد بن مسعود - الدمام - كشف تقرير حديث أن صندوق الاستثمارات العامة حافظ على مكانته في المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ بلغت قيمة أصوله نحو 620 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، وفقاً لتصنيف «سويفت انستيتيت» المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

ووفقاً لرصد «عكاظ» فإن صندوق الاستثمارات العامة يفصله نحو 70 مليار دولار فقط للصعود إلى المرتبة الخامسة عالمياً، الذي يحتله صندوق «جي آي سي» السنغافوري الذي يبلغ حجم أصوله نحو 690 مليار دولار ويأتي في المرتبة الخامسة.

وكان صندوق التقاعد الحكومي النرويجي قد حافظ على صدارته في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1.34 تريليون دولار، وجاءت في المرتبة الثانية شركة الصين للاستثمار التي تبلغ قيمة أصولها نحو 1.22 تريليون دولار، واحتل جهاز أبو ظبي للاستثمار المرتبة الثالثة بأصول تقدر قيمتها بنحو 708.75 مليار دولار، وخلفه الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بقيمة 708.42 مليار دولار رغم تراجع أصولها بقيمة 29.25 مليار دولار في شهر.

وبلغ إجمالي حجم كافة أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 10.21 تريليون دولار مقارنة بـ9.99 تريليون دولار في أبريل 2022.

وجاء ترتيب محفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد بهونغ كونغ في المرتبة السابعة، ثم شركة تيماسيك القابضة السنغافورية ثامناً، وجهاز قطر للاستثمار في المركز التاسع، والمجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي الصيني عاشراً.

أصول صندوق الاستثمارات:

السادس عالمياً

620 مليار دولار

70 ملياراً تفصله عن المركز الخامس

4 صناديق خليجية في قائمة أكبر 10