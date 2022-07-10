وأضاف الصندوق في بيان: «سنواصل في الفترة المقبلة تعاوننا الوثيق مع السلطات من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء».
وكان صندوق النقد أعلن أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في شهر مارس في ظل تعرضها لضغوط مالية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وفي السنوات القليلة الماضية، اقترضت مصر 12 مليار دولار في إطار ما يسمى «تسهيل الصندوق الممدد» في نوفمبر 2016، ثم 2.8 مليار دولار في إطار «أداة التمويل السريع» في مايو 2020، وبعدها 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في يونيو 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد: أجرينا محادثات مع مصر لتقديم قرض جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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